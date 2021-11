Quarta ondata in Europa, scattano lockdown per non vaccinati

È definita la pandemia dei non vaccinati, la quarta ondata che ha colpito l'Europa, dove in diversi Paesi il lockdown è circoscritto ai non immunizzati. Germania, Austria e Grecia hanno già annunciato le restrizioni. Il Ministro della Salute tedesco Jens Spahn, durante una conferenza stampa convocata d'urgenza, ha portato come esempio l'Italia. E così la Baviera ha annunciato l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi al chiuso come ristoranti o bar. Per il secondo giorno, la Germania ha raggiunto il record dei contagi: 34.002. Il Ministro raccomanda che la terza dose non sia un'eccezione ma una regola, ordinando anche la riapertura dei centri vaccinali. In Germania, il 67,1% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi, ma l'obiettivo è andare velocemente oltre. Nella vicina Austria, con il record di 9.943 nuovi casi, da inizio settimana il lockdown entrerà in vigore solo per i non immunizzati, a cui non sarà permesso accedere a bar, eventi, alberghi, parrucchieri e centri di bellezza. Definita la regola del 2G, ovvero accesso consentito solo a vaccinati o guariti dal Covid, vale anche per i comprensori sciistici. Deserti quelli della Slovacchia, che a causa delle cifre record è in lockdown parziale. Qui sono state vaccinate 2,4 milioni di persone, in una popolazione di 5,4 milioni. Situazione diffusa nei Paesi dell'Est, storicamente avversi: in Russia, i casi sono oltre 41 mila, il record da inizio pandemia, con 1.188 vittime in un giorno. Quanto ai vaccini, peggio della Bulgaria nessuno: 23%. Il Ministro della Salute crede nel Green Pass, obbligatorio ma approssimativamente controllato, mentre la sanità è al collasso e le scuole sono chiuse, a Sofia si balla fino all'alba. La richiesta del Green Pass nei locali è scattata anche in Grecia e se in Francia il certificato è in vigore già da fine estate, il lieve aumento dei contagi ha scatenato la corsa alla terza dose. La richiesta è aumentata del 65% in una settimana, dove nessuno vuole più rivivere la privazione della socialità.