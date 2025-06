Raid in Iran, scontro fra Trump e la stampa

L'Iran ha vinto e Trump ha torto, Khamenei la vede così e questo non sorprende più sorprendente lo scontro in atto fra l'amministrazione, il grosso dei media e parte dell'intelligence. Tema i danni inflitti dai raid americani. Il briefing della Casa Bianca si apre con una lunga introduzione in cui la portavoce elenca i successi inanellati dal Presidente, dice negli ultimi giorni. "Prima dei bombardamenti l'Iran era a poche settimane. dall'ottenere un ordigno atomico, ribadisce Caroline Levitt, e i Rid hanno azzerato il programma nucleare". La Portavoce risponde anche a chi, come il Financial Times cita fonti di intelligence europee per definire ancora intatte le scorte iraniane di uranio. Il Capo dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica afferma che le centrifughe di Fordow ma questo secondo Grossi, non è abbastanza per sostenere che il programma nucleare iraniano non esista più. L'amministrazione annuncia un'indagine sui dati preliminari di Intelligence Finity In pasto alla stampa. Trump accusa i Democratici e auspica il licenziamento dei giornalisti che hanno diffuso le informazioni. Poi loda il Segretario alla Difesa per come si è scagliato contro la stampa. Accanto a PF, il Capo dello Stato Maggiore congiunto Dan Kane ricostruisce nel dettaglio la dinamica dei raid, aiutato da un video che mostra la devastante potenza delle bombe bunkerbuster. Exeth sminuisce il rapporto citato dalla stampa, ma non fornisce prove a conferma. della tesi opposta. In queste ore l'intelligence aggiorna il Congresso, mentre l'Iran smentisce Trump nessun colloquio in programma la prossima settimana. Stati Uniti e Israele guardano avanti. Netanyahu vuole incontrare Trump a breve e gli accordi di Abramo potrebbero essere allargati almeno alla Siria. .