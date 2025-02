Re di Giordania cauto su proposta Trump: aspettiamo Egitto

Stabilità in Medio Oriente, difficile non condividere l'obiettivo di Donald Trump. Così anche il re di Giordania lo fa volentieri. Può portarci al traguardo, dice del suo interlocutore, ma la vera domanda è come? Il piano della Casa Bianca per Gaza, infatti, prevede il trasferimento forzato dei palestinesi, trasferimento, chiarisce Trump permanente. Ad accoglierli, secondo il presidente, dovrebbero essere Egitto e Giordania, ma entrambi hanno rifiutato la proposta. La sedia di Abd Allah è scomoda mentre risponde alle domande. Non corriamo troppo dice e propone di aspettare che l'Egitto e i Paesi arabi presentino una controproposta. Lasciata la Casa Bianca il re è più chiaro, ricostruire Gaza senza sfollare i palestinesi e affrontare la terribile situazione umanitaria dovrebbe essere la priorità per tutti, ha scritto. Il presidente aveva ipotizzato di sospendere gli aiuti a Giordania ed Egitto, partner fondamentali per la sicurezza nell'area, a domanda diretta, preferisce glissare: non avremo bisogno di acquistare la Striscia, ha aggiunto, la prenderemo, ce la terremo e la custodiremo con cura. Sarà un gioiello, dice il presidente, che nei giorni scorsi aveva parlato di una futura riviera del Medio Oriente. Membri dello staff di Trump lasciano intendere che la Casa Bianca è aperta a proposte alternative. Per il momento il piano di Trump contribuisce a rendere più instabile la tregua. "Ci sono ostaggi ancora a Gaza, lo sapete, ci sono probabilmente degli ostaggi, alcuni non si sa neanche dove siano e c'era una deadline sabato, non credo che verrà rispettata personalmente, so che stanno facendo il gioco duro e vediamo quanto saranno duri." Se Hamas non rilascia gli ostaggi entro il termine previsto, ribadisce Trump, sarà l'inferno. .