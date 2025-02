Russia, Putin celebra la giornata dei caduti per la patria

A Mosca, il 23 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla cerimonia per il giorno dei Caduti per la Patria, onorando militari e veterani. Insieme al ministro della Difesa Andrei Belousov, ha deposto fiori alla Tomba del Milite Ignoto vicino al Cremlino. Putin ha anche premiato soldati impegnati nella guerra in Ucraina e ha brindato con loro nella Sala di San Giorgio del Cremlino. L’evento avviene alla vigilia del terzo anniversario dell’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina.