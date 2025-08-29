Sale tensione per ipotesi riattivazione sanzioni verso Iran

00:01:58 min
|
1 ora fa

"L'Ucraina e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino al 01/09 affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina". Così il presidente Volodymyr Zelensky in un incontro con la stampa nazionale dove ha sostenuto di aspettarsi una risposta dai partners se la Russia non si muoverà entro questa scadenza. Il presidente ucraino vorrebbe dagli alleati garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti. "Non vogliamo" ha spiegato "un altro Memorandum di Budapest" facendo riferimento all'accordo del '94 quando Kiev rinunciò al suo arsenale nucleare in cambio di garanzie di sicurezza. Gli europei hanno mostrato a più riprese tutto il loro scetticismo sulla possibilità che il faccia a faccia tra i due presidenti in guerra abbia luogo, anche se il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, insiste nel dire che la Russia vuole solo tempo per prepararlo con cura. "Putin ci sta solo prendendo in giro" le parole dell'alto rappresentante UE, Kaja Kallas, che è tornata a parlare di sanzioni contro la Russia. Nel giorno del vertice informale dei ministri della Difesa Europea, i 27 hanno provato a dare un senso di unità e compattezza dietro l'Ucraina. Dagli Stati è arrivato il via libera ad addestratori sul campo dopo la tregua, ma l'unità e la compattezza non c'è. Ancora una volta nella parte del bastian contrario, l'Ungheria, che si oppone all'ingresso di Kiev nell'Unione, ha bloccato una dichiarazione congiunta di condanna degli ultimi gravi fatti di sangue. La dichiarazione è stata pubblicata solo da Kallas per conto degli altri 26 membri dell'Unione. "I recenti attacchi della Russia a Kiev e ad altre città ucraine" si legge "rappresentano una deliberata escalation e minano gli sforzi verso la pace". "La Russia" prosegue "deve porre fine alle uccisioni e dimostrare una sincera volontà di pace. Gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari sono crimini di guerra". Attualmente Budapest blocca 6,6 miliardi di fondi di aiuti per l'Ucraina, attirandosi una dura reprimenda da parte di Kallas. .

ERROR! Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso SudERROR! Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso Sud
mondo
Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso Sud
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di personeERROR! Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di persone
mondo
Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di persone
00:01:00 min
| 2 ore fa
Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia nelle piantagioni di cocaina"Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia nelle piantagioni di cocaina"
mondo
Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia"
00:01:19 min
| 3 ore fa
Timeline, l'emergenza umanitaria senza fine a Gaza e la guerra in MediorienteTimeline, l'emergenza umanitaria senza fine a Gaza e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, l'emergenza a Gaza e la guerra in Medioriente
00:25:28 min
| 3 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina tra l'invio di armi e la minaccia di sanzioni alla RussiaTimeline, la guerra in Ucraina tra l'invio di armi e la minaccia di sanzioni alla Russia
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina tra armi e sanzioni
00:25:03 min
| 3 ore fa
Usa, Trump revoca la scorta a Kamala HarrisUsa, Trump revoca la scorta a Kamala Harris
mondo
Usa, Trump revoca la scorta a Kamala Harris
00:01:00 min
| 3 ore fa
Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di GazaYemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza
mondo
Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza
00:01:31 min
| 4 ore fa
Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentariIndonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari
mondo
Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari
00:00:43 min
| 4 ore fa
ERROR! FLUT2908006ERROR! FLUT2908006
mondo
Homeless World Cup, mondiali di calcio per senzatetto a Oslo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilotaPolonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
mondo
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
00:01:15 min
| 7 ore fa
Chi sono Gli Houthi, i ribelli sciiti dello YemenChi sono Gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen
mondo
Chi sono gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen
00:01:58 min
| 7 ore fa
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettonoUsa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
mondo
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso SudERROR! Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso Sud
mondo
Gaza City, assedio Israele: sfollati in fuga verso Sud
00:01:00 min
| 1 ora fa
ERROR! Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di personeERROR! Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di persone
mondo
Pakistan, alluvione Punjab: evacuate un milione di persone
00:01:00 min
| 2 ore fa
Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia nelle piantagioni di cocaina"Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia nelle piantagioni di cocaina"
mondo
Don Alvarez: "Racconto la schivitù dei bimbi in Colombia"
00:01:19 min
| 3 ore fa
Timeline, l'emergenza umanitaria senza fine a Gaza e la guerra in MediorienteTimeline, l'emergenza umanitaria senza fine a Gaza e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, l'emergenza a Gaza e la guerra in Medioriente
00:25:28 min
| 3 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina tra l'invio di armi e la minaccia di sanzioni alla RussiaTimeline, la guerra in Ucraina tra l'invio di armi e la minaccia di sanzioni alla Russia
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina tra armi e sanzioni
00:25:03 min
| 3 ore fa
Usa, Trump revoca la scorta a Kamala HarrisUsa, Trump revoca la scorta a Kamala Harris
mondo
Usa, Trump revoca la scorta a Kamala Harris
00:01:00 min
| 3 ore fa
Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di GazaYemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza
mondo
Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza
00:01:31 min
| 4 ore fa
Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentariIndonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari
mondo
Indonesia, scontri a Jakarta per privilegi dei parlamentari
00:00:43 min
| 4 ore fa
ERROR! FLUT2908006ERROR! FLUT2908006
mondo
Homeless World Cup, mondiali di calcio per senzatetto a Oslo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilotaPolonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
mondo
Polonia, F-16 si schianta a Radom: morto il pilota
00:01:15 min
| 7 ore fa
Chi sono Gli Houthi, i ribelli sciiti dello YemenChi sono Gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen
mondo
Chi sono gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen
00:01:58 min
| 7 ore fa
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettonoUsa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
mondo
Usa, Susan Monarez licenziata: funzionari CDC si dimettono
00:01:00 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità