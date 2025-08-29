Sale tensione per ipotesi riattivazione sanzioni verso Iran

"L'Ucraina e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino al 01/09 affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina". Così il presidente Volodymyr Zelensky in un incontro con la stampa nazionale dove ha sostenuto di aspettarsi una risposta dai partners se la Russia non si muoverà entro questa scadenza. Il presidente ucraino vorrebbe dagli alleati garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti. "Non vogliamo" ha spiegato "un altro Memorandum di Budapest" facendo riferimento all'accordo del '94 quando Kiev rinunciò al suo arsenale nucleare in cambio di garanzie di sicurezza. Gli europei hanno mostrato a più riprese tutto il loro scetticismo sulla possibilità che il faccia a faccia tra i due presidenti in guerra abbia luogo, anche se il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, insiste nel dire che la Russia vuole solo tempo per prepararlo con cura. "Putin ci sta solo prendendo in giro" le parole dell'alto rappresentante UE, Kaja Kallas, che è tornata a parlare di sanzioni contro la Russia. Nel giorno del vertice informale dei ministri della Difesa Europea, i 27 hanno provato a dare un senso di unità e compattezza dietro l'Ucraina. Dagli Stati è arrivato il via libera ad addestratori sul campo dopo la tregua, ma l'unità e la compattezza non c'è. Ancora una volta nella parte del bastian contrario, l'Ungheria, che si oppone all'ingresso di Kiev nell'Unione, ha bloccato una dichiarazione congiunta di condanna degli ultimi gravi fatti di sangue. La dichiarazione è stata pubblicata solo da Kallas per conto degli altri 26 membri dell'Unione. "I recenti attacchi della Russia a Kiev e ad altre città ucraine" si legge "rappresentano una deliberata escalation e minano gli sforzi verso la pace". "La Russia" prosegue "deve porre fine alle uccisioni e dimostrare una sincera volontà di pace. Gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari sono crimini di guerra". Attualmente Budapest blocca 6,6 miliardi di fondi di aiuti per l'Ucraina, attirandosi una dura reprimenda da parte di Kallas. .