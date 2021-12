Scozia, abbattuta ciminiera di 182 metri. VIDEO

Una ciminiera di 182 metri dell'ultima centrale elettrica alimentata a carbone della Scozia è stata abbattuta con un'esplosione controllata giovedì 9 dicembre. La premier scozzese Nicola Sturgeon, che ha azionato di persona il pulsante per l'esplosione, ha dichiarato che così "finisce l'era dell'energia prodotta dal carbone in Scozia". La centrale, aperta nel 1973, è stata per molti anni la più grande d'Europa, arrivando a consumare 4,5 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Credit: David Wilkinson via Storyful.