Sparatoria Univ. Heidelberg, studente suicida fa 2 vittime

Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato la furia omicida di uno studente che intorno a 12:00 è entrato nell'aula magna del campus universitario di Scienze Naturali di Hedelberg nella Germania sud-occidentale, esplodendo diversi colpi di fucile contro i presenti. L'aggressore è fuggito e poi una volta fuori si è sparato togliendosi la vita. L'area del campus dell'Ateneo di Heidelberg, la più antica università tedesca, si trova alle porte della città vecchia. La polizia parla di un atto isolato senza complici. Lo studente non avrebbe agito per motivi politici o religiosi. Quando è entrato aveva con sé diverse armi all'interno di uno zainetto. A Berlino, il Cancelliere Scholz commentando la sparatoria ha detto: mi si spezza il cuore ad apprendere una notizia come questa. L'attacco ha provocato panico e orrore tra gli studenti: siamo sotto shock. Questa è una catastrofe che va al di là di ciò che è immaginabile possa accadere tra lezioni esami e vita universitaria ha affermato il loro rappresentante. Oggi è un giorno terribile per tutti noi. La situazione al momento è opaca. Evitiamo di diffondere speculazioni e voci premature, si è raccomandato il sindaco della città.