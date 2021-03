Non è più la guerra fredda ma l'attività di spionaggio è quanto mai attiva. Quella operata dalla Russia al di fuori dei suoi confini nazionali ciclicamente riempie le pagine dei giornali, spesso gli agenti sono funzionari delle ambasciate o militari, ruoli che rendono la copertura più sicura. Lo spionaggio non è solo politico ma anche industriale e tecnologico, secondo i report del controspionaggio le intrusioni puntano a volte a influenzare i processi democratici e politici, interferendo con la Sovranità Nazionale. Altre volte i servizi di intelligence della Federazione Russa portano avanti attività di cyber spionaggio per potenziare le loro economie interne. Non solo affari economici, il Cremlino continua a cercare di esercitare la sua influenza anche attraverso una serie di canali di comunicazione, ma veniamo agli ultimi casi di cui si ha conoscenza, il 22 marzo il Ministero degli Esteri bulgaro ha dichiarato persone non grate due diplomatici dell'ambasciata russa accusati di spionaggio per conto della Federazione Russa. Non era la prima volta che la Bulgaria espelleva figure diplomatiche dal paese. Un'altra vicenda ha coinvolto mesi fa la Colombia, poco prima di Natale, è venuto alla luce un presunto complotto che mirava a ottenere informazioni riservate nel campo delle infrastrutture del settore energetico. L'operazione detta "enigma" portò all'incriminazione di due funzionari del Cremlino accreditati come personale dell'Ambasciata a Bogotà. Come sempre accade, Mosca anche in quell'occasione respinse con forza ogni accusa difendendo i suoi funzionari. Sempre a fine anno è la volta dell'Olanda dove vengono scoperti due agenti russi le cui operazioni di spionaggio avevano come obiettivo il settore High Tech dei Paesi Bassi. Un giorno prima l'Agenzia Europea del Farmaco che ha sede ad Amsterdam, aveva dichiarato di essere stata vittima di un attacco informatico.