A Södertälje, in Svezia, l’attivista anti-Islam Salwan Momika è stato ucciso a colpi di pistola. L’uomo è stato trovato ferito dalla polizia ed è morto nel tragitto per raggiungere l’ospedale. Nel 2023 l’attivista aveva bruciato in pubblico il libro del Corano, considerata una blasfemia dai musulmani, ed era sotto processo per il reato di agitazione contro un gruppo etnico o nazionale. Gli agenti svedesi hanno arrestato cinque persone collegate al suo omicidio. .