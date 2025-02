Trump attende Zelensky: "Lo rispetto molto"

Stavolta tocca a Zelensky. Il presidente ucraino arriva alla Casa Bianca per firmare l'accordo sullo sfruttamento congiunto delle risorse naturali presenti nel suo Paese. Per firmarlo sì, ma anche con la flebile speranza di poterlo migliorare. La bozza è avara di dettagli sull'impegno degli Stati Uniti a garantire la sicurezza di Kiev. L'accordo stesso è una garanzia, commenta Trump mentre riceve il premier britannico. Considera chiusi i negoziati con Kiev, ma smorza i toni dopo aver riconosciuto che i rapporti ultimamente sono stati piuttosto tesi. Rispetto Zelensky, assicura Trump, ma ribadisce che l'Ucraina non entrerà nella Nato, cercheremo di farle riavere più territori possibile, aggiunge. E poi appoggio la Nato ma gli altri Paesi membri devono spendere di più. Starmer porta con sé proprio l'impegno a investire maggiormente nella difesa, ma anche la promessa di fornire soldati per eventuali operazioni di peacekeeping in Ucraina e l'invito firmato dal re a visitare il Regno Unito. Tra i due leader grande cordialità ma inevitabili divergenze. Trump crede a Putin Starmer molto meno. Così come Macron lunedì e altrettanto vanamente, Starmer è costretto a correggere il padrone di casa quando fornisce informazioni infondate sul contributo dell'Europa a favore di Kiev. Il premier interviene di nuovo per replicare alle critiche del vicepresidente Vance sulla libertà d'espressione nel vecchio continente. Al centro dei colloqui anche i temi economici, tra accordi commerciali e minacce di dazi. Ha provato a farmi evitare le tariffe, dice Trump ridendo, ma apre alla possibilità di un'intesa con Londra. Sull'Unione europea il presidente ribadisce ci ha trattato molto male. Scatteranno i dazi. Tariffe confermate a partire da martedì anche per Canada e Messico. .