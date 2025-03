Trump: via libera a scambio di informazioni con Kiev

Lo abbiamo quasi fatto insomma non subito ma Washington riprenderà a condividere le informazioni di intelligence con Kiev dopo la sospensione seguita al burrascoso confronto con Zelensky alla Casa Bianca. Una delle tante misure ritorsive che Trump aveva messo in campo per ricondurre a più miti consigli il presidente ucraino, restio a sedersi al tavolo con Putin, ma soprattutto a siglare l'accordo sui strategici cui Trump ha attribuito il valore di punto nodale delle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Complice il viaggio sull'Air Force One, che tende a sciogliere le tensioni di The Donald, si assiste all'ennesima giravolta dell'amministrazione che dopo aver brandito il bastone delle pressioni: Stop alle informazioni, stop alla fornitura di armi, è tornata a sventolare la carota di una relazione più rilassata con l'America. Poi, ovvio l'ex tycoon non riesce a rinunciare ai suoi modi e non tenta neanche di dissimulare l'evidente antipatia personale per il presidente ucraino. È come un bambino a cui hanno tolto le caramelle, dice alludendo all'interruzione della fornitura di armi. E sempre grazie al clima rilassato, The Donald si rivolge a Nuuk, agli elettori groenlandesi che si recano alle urne proprio in queste ore. Se lo desiderate, vi accogliamo come parte del più grande paese del mondo, gli Stati Uniti. Chissà quale sarà l'esito, bisognerebbe ricordare però che la Groenlandia, territorio sotto l'amministrazione danese, ha già rinunciato a entrare a far parte dell'Unione Europea, rivendicando la sua autonomia. Difficile che le sirene trumpiane abbiano qualche esito. Il premier locale Mute Egede ha infatti definito l'inquilino della Casa Bianca imprevedibile e lo ha accusato di rendere le persone insicure. Nel frattempo anche il super consulente per l'efficienza dell'amministrazione Elon Musk segue le orme dell' ondivago presidente cui si è messa al servizio e compie un'altra clamorosa giravolta sul versante ucraino. Starlink ribadisce non verrà mai sospesa. Se lo facessimo ha spiegato forse soprattutto a se stesso che lo aveva minacciato, l'Ucraina crollerebbe in una settimana. Non lo useremo mai come merce di scambio. Insomma, un equivoco globale. .