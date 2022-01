Ucraina, Gb accusa Russia di organizzare invasione

Mosca starebbe organizzando un invasione dell'Ucraina per poi imporre un leader filorusso nel Paese. Assurdità, secondo il Cremlino, quelle che arrivano da un comunicato del Ministero degli Esteri britannico secondo il quale la Russia starebbe programmando un'occupazione in piena regola per installare al Governo di Kiev, qualcuno a lei favorevole. Il potenziale candidato potrebbe essere l'ex deputato ucraino Muraiev. Accuse profondamente preoccupanti, commenta la Casa Bianca che ribadisce: Noi siamo con i nostri partner democraticamente eletti in Ucraiana. E proprio a loro, gli Stati Uniti hanno inviato un primo carico di aiuti militari: 90 tonnellate di materiali tra cui munizioni. La Germania ha deciso per ora di non inviare armi all'ex Repubblica Sovietica ma manderà un ospedale da campo. Berlino starebbe però già lavorando ad un piano di evacuazione dei dipendenti dell'ambasciata tedesca da Kiev nel caso di un'ulteriore escalation provocata dalla Russia nel Paese. Intanto, il capo della Marina tedesca si è dovuto dimettere dopo alcune affermazioni controversie sulla crisi in corso. Come per esempio Putin merita rispetto e la Crimea non tornerà mai all'Ucraina. Sul fronte diplomatico è fissato per lunedì un Consiglio Europeo di Affari Esteri al quale si collegherà il segretario di stato americano Antony Blinken; proprio lui nell'incontro di venerdì con il Ministro degli Esteri russo Lavrov, aveva promesso entro la settimana risposte scritte sulle richieste avanzate da Mosca rispetto al dossier Ucraina.