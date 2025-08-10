Ucraina, nodo territori nella proposta russa a Casa bianca

Già il termine scambio di territori appare fuorviante e non a caso Kiev parla invece di territori regalati. Ma è proprio questo il nodo della bozza di accordo tra Trump e Putin ipotizzata per arrivare a un cessate il fuoco. Putin chiede il possesso totale del Donbass, ossia quella parte dell'Ucraina orientale composta dalle regioni di Donetsk e Lugansk, contesi. Quest'ultimo conquistato quasi interamente da Mosca. In cambio del cessate il fuoco le truppe di Kiev dovrebbero ritirarsi dalla regione di Donetsk, dove si combatte senza tregua da mesi e dove l'Armata Rossa non è riuscita a conquistare la totalità del territorio, ne controlla infatti il 75%, mentre il restante è ancora in mano Ucraina, soprattutto lungo la linea di confine. Questo scenario per gli analisti consentirebbe al Cremlino di vincere a tavolino quello che sul campo i militari russi non sono riusciti a prendere e di entrare in possesso di quelle materie prime di cui queste regioni sono ricchissime. Ancora più incerta è la sorte delle regioni meridionali di Zaporizhia e Kherson rivendicate da Mosca, che le controlla parzialmente e che rappresentano il punto di collegamento tra il Donbass e la Crimea annessa dalla Russia nel 2014. L'Armata Rossa deve ancora conquistare il 26% della regione di Zaporizhia e altrettanto in quella di Kherson. Detiene però il controllo strategico della centrale nucleare di Zaporizhia la più grande d'Europa. Per conquistare del tutto queste due regioni servirebbero delle consistenti e pesanti operazioni militari, come per esempio l'attraversamento del fiume Dnipro. La bozza qui prevede il congelamento della linea del fronte, ma non si parla subito del ritiro delle truppe russe dai territori occupati che avverrebbe in una fase successiva della trattativa di pace. Resta da capire se il cessate il fuoco scaturito da questo accordo sarebbe totale o parziale. Sembra che Putin abbia proposto all'inviato USA Steve Witkoff una tregua limitata ai raid aerei, ma questo favorirebbe la Russia ostacolando la difesa ucraina. .