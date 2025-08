Ucraina, raid su Kherson, revocata allerta aerea

L'allarme aereo che ha interessato tutto il Paese per il rischio del lancio da parte della Russia di missili ipersonici diretti verso l'Ucraina, poi revocato i raid su Kherson, dopo un fine settimana di attacchi da entrambe le parti a Sochi russia i droni ucraini hanno colpito un deposito di carburante, mentre Kiev conta i danni in diverse Regioni del Paese prese di mira dai missili russi. In Ucraina l'allerta per nuovi attacchi è alta. Si inasprisce l'offensiva russa nel Paese, mentre la diplomazia, sembra essere in stallo con gli Stati Uniti che tentano ancora la strada del dialogo con il Cremlino. L'inviato speciale Steve Witcoff sarà in Russia mercoledì o giovedì al massimo ha fatto sapere la Casa Bianca. L'obiettivo ha ricordato il Presidente Usa Donald Trump è raggiungere un accordo per far sì che si smetta di uccidere la gente. Intanto i due sottomarini nucleari a stelle e strisce sono giunti a destinazione in zone appropriate vicine alla Russia. Trump che non ha precisato se si tratti di sottomarini a propulsione nucleare o di sottomarini armati con testate nucleari, non ha fornito dettagli sulla loro posizione esatta. La decisione è stata presa dopo che Mosca aveva bollato l'ultimatum di Trump alla Russia, cessate il fuoco entro l'8 agosto, come una minaccia e un passo verso la guerra con gli Stati Uniti. "Se non sarà rispettato l'ultimatum, ci saranno nuove sanzioni" ha avvertito Trump che ammette "I russi sono bravi a gestire le sanzioni per cui, dice, vedremo cosa succederà". Per Putin la pace sarà possibile solo alle sue condizioni riconoscimento come russa della Crimea e delle quattro Regioni parzialmente occupate e rinuncia di Kiev a entrare nella NATO. Una strada non percorribile per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che rilancia l'ipotesi di nuovi negoziati. .