Ucraina, sale escalation e prosegue la diplomazia

Uomini e mezzi in dispiegamento e fitti contatti diplomatici per fermare l'escalation e sbloccare l'impasse. O forse solo per guadagnare tempo, con quale intenzioni è il vero punto di domanda. All'indomani dell'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di stato americano Blinken, un cargo statunitense, conferma l'ambasciata americana nella capitale, ha consegnato all'Ucraina un primo carico di 200 milioni di aiuti militari promessi da Washington a Kiev, per difendersi da un possibile attacco russo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito che la difesa del paese sarà ad oltranza per contrastare gli oltre centomila soldati russi ammassati ai confini. 90 tonnellate di materiali bellici e munizioni sono arrivate nel paese per sostenere la sua difesa, mentre il dipartimento di stato americano ha allertato il personale diplomatico ad esser pronto già dalla prossima settimana ad una possibile evacuazione. Londra ha annunciato un'imminente incontro tra il suo ministro della difesa e l'omologo russo. Mosca intanto ribadisce le posizioni. Attende un documento in cui i membri della NATO rispondono alla sua richiesta di non allargare ulteriormente la loro influenza militare intorno alla Russia e nel frattempo arma la Bielorussia con 12 caccia di nuova generazione e un sistema missilistico di lunga gittata, ufficialmente per un'esercitazione. Quali siano le reali intenzioni di Vladimir Putin è la domanda a cui nessuno al momento sa dare risposta. Così rimane sullo sfondo la possibilità di un nuovo bilaterale tra i due presidenti, solo se dovesse e potesse essere costruttivo e la linea occidentale, mentre si lavora a nuove possibili sanzioni che vedono l'Europa però divisa. L'energia infatti rimane un'arma potente in mano al Cremlino.