Ucraina, tregua armata tra Mosca e Kiev

É l'ora della diplomazia per l'Ucraina. L'ora in cui gli Stati Uniti, l'Europa e la Russia mettono in campo i migliori nell'arte di trattare questioni delicate e mantenere i rapporti con persone suscettibili per preparare il confronto a più alto livello nei prossimi giorni. L'incontro tra capi della diplomazia ed il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Ginevra, un'ora e mezza in tutto, si è concluso in un nulla di fatto. Non necessariamente un fallimento perché anche se non ha scongiurato una potenziale invasione russa di Kiev, almeno ha lasciato aperta e privilegiata la via delle trattative. Anche se, in questi stessi giorni, entrambe le parti rafforzano gli schieramenti di uomini armi ai confini. Franco e costruttivo, l'incontro secondo Lavrov che alla stampa ha ribadito di essere in attesa di un documento scritto in cui gli Stati Uniti e l'Europa, insomma la NATO, rispondono alla richiesta di non allargarsi ulteriormente verso Mosca. Mentre Blinken sottolineava risponderemo alle preoccupazioni di Mosca se Mosca risponderà alle nostre. Ovvero, il rispetto dei confini degli stati con il precedente della Crimea senza dimenticare gli attacchi informatici la disinformazione la pirateria e la cybersecurity e soprattutto senza ripetere una nuova missione in Crimea. Un intervento delle truppe russe in territorio ucraino potrebbe portare a gravi sanzioni per Mosca anche se tutti non sono d'accordo su come fermare Putin e il rilancio del grande disegno russo. In Europa, ci sono paesi e posizioni diverse rispetto alle misure da adottare strettamente collegate alla dipendenza dalla Russia nell'approvvigionamento energetico.