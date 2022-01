Ucraina, Usa e Gb ritirano personale diplomatico da Kiev

Da una parte l'ordine di evacuazione di Joe Biden ai familiari del personale dell'Ambasciata americana a Kiev, subito emulata dal Regno Unito, ma che per ora non sarà copiata dai partner europei ("decisione prematura ed eccessiva" secondo Kiev). Dall'altra la possibilità, presentata dal Pentagono al Presidente nel corso del fine settimana, di inviare fino a 5 mila soldati nel Baltico e nell'Est Europa. Se non sono certamente sembrano movimenti di avvicinamento a una guerra, e anche se la cornice rivendicata rimane sempre quella del braccio di ferro diplomatico, segnalano un incremento di attenzione e preoccupazione da parte di Washington. Ma non solo, perché anche la NATO annuncia l'invio di nuove navi e jets sul fronte orientale per, si legge nel comunicato, "difesa e deterrenza". Nel frattempo l'Europa Unita rimane divisa sul pacchetto di sanzioni che dovrebbero colpire Mosca in caso di invasione. Lo dice chiaramente l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Borrell entrando al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea che vede la partecipazione anche dell'omologo Blinken. "Non decideremo oggi sanzioni contro la Russia perché il processo per deciderle è complesso ed è in corso. Tutto", promette, "sarà pronto in caso di bisogno". Questione di tempo ed equilibri dunque, proprio quello che al momento sembra al limite. Gli Stati Uniti intanto hanno intensificato le consegne di armamenti all'Ucraina per difendersi nel caso ci sia davvero un'invasione russa. L'Ucraina ha fatto sapere che continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica filorussa impegnata a destabilizzare il Paese, dopo le accuse britanniche su un presunto piano di Mosca per installare un governo amico.