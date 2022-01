UE apre a nucleare e gas come fonti green, plaude la Lega

La partita è particolarmente delicata, perché in ballo ci sono miliardi di investimenti che nei prossimi anni saranno indirizzati verso le forme di energia pulita e la bozza messa a punto dalla Commissione Europea prevede al punto di considerare verdi sia il nucleare sia, a determinate condizioni, il gas. Entrambi dunque potranno essere inseriti dagli Stati membri nel mix energetico che sono liberi di scegliere per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La proposta piace a un corposo gruppo di Stati membri, che già attualmente fanno ricorso all'energia atomica come la Francia o al gas come i paesi del sud Europa. Una sconfitta semmai per la Germania, che proprio con il nuovo anno ha cominciato la dismissione delle sue ultime centrali nucleari. Ma oltre al via libera del Consiglio, quindi dei Governi, serviva anche quello del Parlamento Europeo e qui il risultato sembra meno scontato. Per avere la patente di energia verde comunque, la bozza della Commissione prevede determinate condizioni sia per il nucleare per il quale, ad esempio, serviranno garanzie sul trattamento delle scorie e su smantellamento degli impianti a fine vita, sia soprattutto per il gas, considerato fonte di transizione perché, al contrario dell'atomo, sprigiona gas serra seppure in quantità molto minore rispetto ai carboni fossili. Il compromesso promosso da Bruxelles va incontro alle preoccupazioni per il caro bolletta che negli ultimi mesi ha spinto l'Europa verso nuovi record di prezzi. In Italia la bozza viene accolta con favore dalla Lega, che propone un nuovo referendum sul nucleare nonostante le bocciature già emerse nel 1987 e nel 2011. Referendum su cui nei giorni scorsi si era espresso favorevolmente anche il Ministro della Transizione Energetica Cingolani, che promuove i reattori di quarta generazione che però non dovrebbero essere disponibili prima di alcuni decenni. Contrario invece il Movimento 5 Stelle.