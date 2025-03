Negli Stati Uniti Rumeysa Ozturk, una studentessa di dottorato della Tufts University, è stata arrestata dagli agenti dell’immigrazione per il suo sostegno ai palestinesi nella guerra in corso a Gaza e il suo visto è stato revocato. Una telecamera di sicurezza ha ripreso gli agenti in borghese mentre trattengono in custodia la ragazza vicino casa sua a Somersville, in Massachussets.