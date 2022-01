Utoya, Breivik fa saluto nazista a udienza libertà vigilata

Prima fa con le dita il segno suprematista bianco: una sorta di ok. E poi fa scattare il braccio destro teso nel saluto nazista. Esordisce così davanti alla corte norvegese che deve discutere la sua libertà vigilata Breivik: il folle estremista di destra che dieci anni fa massacrò 77 persone di cui 69 ragazzi giovanissimi che partecipavano a un campo laburista sull'isola di Cutaia. L'attentatore arriva in tribunale vestito di tutto punto: cravatta grigia sul completo nero testa rasata e anche stavolta non si smentisce. Brevik che ora ha 42 anni, si è presentato al giudice come un candidato al Parlamento del Movimento Nazista, portando una valigetta e dei cartelli dove in inglese c'è scritto "Fermate il vostro genocidio contro le nostre nazioni bianche e guerra civile nazista". La provocazione va oltre: mi hanno fatto il lavaggio del cervello dichiara, dando la responsabilità dei suoi crimini ad una rete senza leader di estremisti di destra. L'ordine era di ristabilire il Terzo Reich. E ha aggiunto: "quelli che fanno il lavaggio del cervello e si radicalizzano on-line hanno quasi tutta la colpa per quello che è successo il 22 luglio". Brevik non si è mai pentito per quella spietata strage di adolescenti, ne per la bomba con cui poco prima a Oslo aveva ucciso 8 persone; è stato condannato alla pena massima di 21 anni previsto dalla Norvegia. Pena che può essere prorogata se l'imputato viene riconosciuto come una minaccia per la società. I sopravvissuti, le famiglie delle vittime hanno criticato l'enorme attenzione mediatica dedicata all'estremista. Breivik non dovrebbe andare in TV perché è il simbolo di un estrema destra che ha già ispirato diverse altre uccisioni di massa. La decisione del giudice è attesa in settimana.