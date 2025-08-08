Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite

Un passo avanti, due indietro. L'incontro fra Trump e Putin, dato quasi per scontato nelle scorse ore dal Presidente americano, viene confermato anche da quello russo, ma subito spuntano le complicazioni tra voci e smentite. Il faccia a faccia si terrà la prossima settimana, afferma il Cremlino, la sede sarebbe già stata decisa ma non ancora ufficializzata. Si parla dell'Arabia Saudita o della Turchia, Putin cita Emirati Arabi Uniti. E Zelensky? Troppo presto per coinvolgerlo, secondo Mosca. Fonti anonime, che i media collocano alla Casa Bianca, sostengono che un incontro fra Putin e il leader ucraino è per Washington una condizione necessaria e indispensabile. Trump però smentisce. Agli occhi di Putin, coinvolgere Zelensky significherebbe riconoscere al nemico una statura che Mosca non ha mai voluto attribuirgli. Tutto è possibile, dunque, ma nulla è certo. E per Trump adesso la palla è in campo russo, anche per quanto riguarda le sanzioni. Zelensky è deciso a cogliere le opportunità offerte dall'evolversi della situazione e a schivare i pericoli, così si muove freneticamente per evitare di essere tagliato fuori e rischiare che Putin strappi a Trump un accordo schiacciato su posizioni filorusse. In una girandola di colloqui, il leader ucraino chiama a raccolta gli alleati europei, a loro volta impegnati a evitare di essere relegati ai margini della scena. Siamo bloccati nel campo delle ipotesi, così in America si moltiplicano analisi e retroscena, anche di segno opposto, tra chi dice che le minacce di Trump hanno ammorbidito la posizione di Putin, e chi è convinto che lo scaltro ex agente del KGB abbia trovato il modo, per l'ennesima volta, di guadagnare tempo. .

Attacco russo con droni a Kharkiv, ferite due persone
mondo
Attacco russo con droni a Kharkiv, ci sono feriti
00:01:00 min
| 26 minuti fa
Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
mondo
Giappone, allerta piogge e frane a Kagoshima
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incendio in California, evacuazioni tra Ventura e Los Angeles
mondo
Incendio in California, evacuazioni a Ventura e Los Angeles
00:01:00 min
| 1 ora fa
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
mondo
Buenos Aires, corteo per santo diventa protesta contro Milei
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Sky Mondo, puntata del 7 agosto
00:37:19 min
| 4 ore fa
Libano, ok a proposta Usa per disarmo Hezbollah
mondo
Libano, ok a proposta Usa per disarmo Hezbollah
00:01:23 min
| 14 ore fa
Norvegia, animali giganti di cartapesta per sensibilizzazione su clima
mondo
Clima, pupazzi giganti in viaggio dall'Africa all'Artico
00:01:00 min
| 15 ore fa
Incendio boschivo divampa nel nord della Turchia
mondo
Incendio in Turchia, vasto rogo a Karabuk
00:01:00 min
| 16 ore fa
Guerra in Ucraina, procede l'avanzata dei russi a est
mondo
Guerra in Ucraina, procede l'avanzata dei russi a est
00:01:39 min
| 16 ore fa
Spagna, croce gigante trasportata in elicottero sull'Aneto
mondo
Spagna, croce gigante trasportata in elicottero sull'Aneto
00:00:47 min
| 17 ore fa
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
mondo
Gaza, famiglie chiamano gli ostaggi dal mare
00:01:01 min
| 18 ore fa
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
mondo
Aiuti aerei su Gaza mettono a rischio la popolazione
00:01:00 min
| 19 ore fa
