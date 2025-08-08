Verso incontro fra Trump e Putin, tra conferme e smentite

Un passo avanti, due indietro. L'incontro fra Trump e Putin, dato quasi per scontato nelle scorse ore dal Presidente americano, viene confermato anche da quello russo, ma subito spuntano le complicazioni tra voci e smentite. Il faccia a faccia si terrà la prossima settimana, afferma il Cremlino, la sede sarebbe già stata decisa ma non ancora ufficializzata. Si parla dell'Arabia Saudita o della Turchia, Putin cita Emirati Arabi Uniti. E Zelensky? Troppo presto per coinvolgerlo, secondo Mosca. Fonti anonime, che i media collocano alla Casa Bianca, sostengono che un incontro fra Putin e il leader ucraino è per Washington una condizione necessaria e indispensabile. Trump però smentisce. Agli occhi di Putin, coinvolgere Zelensky significherebbe riconoscere al nemico una statura che Mosca non ha mai voluto attribuirgli. Tutto è possibile, dunque, ma nulla è certo. E per Trump adesso la palla è in campo russo, anche per quanto riguarda le sanzioni. Zelensky è deciso a cogliere le opportunità offerte dall'evolversi della situazione e a schivare i pericoli, così si muove freneticamente per evitare di essere tagliato fuori e rischiare che Putin strappi a Trump un accordo schiacciato su posizioni filorusse. In una girandola di colloqui, il leader ucraino chiama a raccolta gli alleati europei, a loro volta impegnati a evitare di essere relegati ai margini della scena. Siamo bloccati nel campo delle ipotesi, così in America si moltiplicano analisi e retroscena, anche di segno opposto, tra chi dice che le minacce di Trump hanno ammorbidito la posizione di Putin, e chi è convinto che lo scaltro ex agente del KGB abbia trovato il modo, per l'ennesima volta, di guadagnare tempo. .