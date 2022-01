Vidino: "Democrazia Usa ha subìto colpi mai visti prima"

La democrazia americana ha subito negli ultimi 5 anni dei colpi che non ha mai subito, se non nel 1861 in avanti, nel periodo della Guerra Civile. Questo si è manifestato con tensioni politiche che negli ultimi 100-150 anni non si erano mai viste e con un atto di violenza come quello del 6 di gennaio, che in un certo senso è stato l'apice di questa tensione. L'America non si è ancora ripresa da questo colpo, la tensione, la polarizzazione è a detta di autorità, a detta di massimi studiosi americani è a dei livelli senza precedenti, è chiaro è difficile prevedere dove andrà, se si riprenderà se questa deriva peggiorerà, però è chiaro che siamo in una situazione senza precedenti nella storia contemporanea. Ci sono molte teorie complottistiche che girano in mondo anche mainstream del partito Repubblicano, non ovunque chiaramente, ma anche con membri del Congresso e ex membri dell'amministrazione Trump. Diciamo che di provato non c'è nulla, ad esempio l'idea che membri di Antifa, il gruppo di estrema Sinistra o agenti dell'FBI infiltrati avessero sobillato la folla e guidato l'attacco a Capitol Hill, è un qualcosa che non è stato provato in alcun modo, se non con dei video complottistici che girano su internet. È chiaro che però queste idee sono approvate in un modo o in un altro da percentuali alte, 20-30 anche 40% del pubblico americano questo dicono i sondaggi e questo è molto preoccupante. Noi abbiamo visto perlopiù lupi solitari di estrema Destra, gli attentati più grossi che abbiamo visto dal 2016 in avanti, sono stati tutti perpetrati da soggetti legati a una scena di estrema Destra, ma che hanno agito individualmente il giorno che hanno deciso di colpire, che si sono attivati, quindi il 6 di gennaio è in un certo senso diverso, non è un attentato terroristico ma è un momento in cui un gruppo importante, un numero importante di soggetti si unisce e compie un'azione violenta, fino ad allora sono quasi sempre stati soggetti isolati a colpire. È questa probabilmente la minaccia, in realtà è molto eterogenea, cioè abbiamo una minaccia ancora legata a soggetti che appartengono a questa scena, sia on-line che off-line, di estrema Destra che possono attivarsi indipendentemente, quindi come lupi solitari dal punto di vista operativo, ... dal punto di vista ideologico nessuno è un lupo solitario, tutti appartengono a una comunità e al tempo stesso gruppi strutturati che possono agire come dei veri e propri commando, il fatto che esistono delle milizie come gli Oath Keepers, Proud Boys, Three Percenters, tutti gruppi paramilitari che potrebbero agire, finora non lo hanno fatto, ma esiste la forte paura che possano agire come gruppi strutturati, come milizie e come piccoli commando possano compiere attentati.