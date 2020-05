Virus, De Perri: anti malarico non è soluzione

La clorochina non ha retto al primo confronto comparativo, per cui gli entusiasmi si sono molto raffreddati. D'altra parte va considerato come questo farmaco, probabilmente, ha una serie di azioni aspecifiche che possono, in qualche modo, suggerire che sia attivo, forse lo è se somministrato molto all'inizio della fase dell'infezione. Però, francamente, non occorre, ormai, aspettare chissà quale sperimentazione. Il farmaco, se funziona, funziona molto poco e non è certo la soluzione.