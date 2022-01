Virus, nuovo record di contagi in Francia e Uk

Circa 300 mila casi in Francia, più di 200 mila nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, record anche per la Svezia che conta tra i nuovi positivi anche il Re e la Regina. L'infezione da Covid, spinta dalla facilità di diffusione della variante Omicron, sta travolgendo l'Europa e conferma il vecchio Continente come una delle zone in assoluto più colpite al mondo. Insieme ai contagi salgono anche i ricoveri, in Gran Bretagna ad esempio, se ne sono contati 2.000 più di ieri, ma di fronte all'enorme numero di positivi, sembra confermato il fatto che questa variante del virus nella maggior parte dei casi, colpisca in maniera non grave. A salvare i sistemi sanitari europei dal tracollo, sono state per ora le vaccinazioni che hanno consentito ai nuovi infettati di non ammalarsi seriamente. Gli stessi reali di Svezia, positivi nonostante abbiano già ricevuto la dose booster, mostrano sintomi piuttosto lievi. Parlando alla stampa, il Premier britannico Johnson ha confermato che proprio in virtù della non gravità della variante Omicron, per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, da una parte il Paese non tornerà in lockdown, dall'altra è necessario proseguire velocemente con la somministrazione del booster. Il 90% dei ricoverati Covid, finiti in terapia intensiva, non ha la terza dose, ha detto il Premier. E in Francia ancora, il Parlamento non è riuscito ad approvare il provvedimento che istituisce il pass vaccinale, quello che da noi è noto come il super Green Pass. Anche lì, le opposizioni gridano alla violazione della libertà e promettono di continuare la loro battaglia.