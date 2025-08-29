Yemen, manifestazione Houthi a sostegno di Gaza

In Yemen, migliaia di manifestanti, in gran parte sostenitori Houthi, si sono radunati a Sanaa il 29 agosto per la protesta settimanale a favore dei palestinesi di Gaza. I partecipanti hanno sventolato armi, bandiere e cartelli intonando cori di solidarietà. Israele ha dichiarato di aver colpito il 28 agosto un complesso nell’area di Sanaa dove si trovavano alti dirigenti Houthi, tra cui il capo di stato maggiore e il ministro della Difesa. Il movimento sciita filo-iraniano ha negato che i suoi leader siano stati colpiti, secondo la propria agenzia di stampa. .