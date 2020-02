Crimi a Sky Tg24: non ci sono alternativa a governo Conte

Non ci sono alternative a Conte adesso, quindi, sia chiaro che questo Governo non ha alternative a un prossimo Governo di altro tipo. Questo è molto chiaro anche per noi. Abbiamo preferito quel senso di responsabilità con un sacrificio forte, di andare verso una direzione diversa. Sotto la guida, devo dire, del Presidente della Repubblica che è stato illuminante in quel periodo. Adesso quello che chiediamo è chiarezza. Abbiamo fatto questo Governo è in piedi da cinque mesi, chiediamo alle altre forze politiche che ne fanno parte di agire con lealtà.