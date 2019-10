Italia viva: "Faremo battaglia per cambiare quota 100"

Noi abbiamo intenzione di fare una battaglia in Parlamento, nel Paese, perché crediamo che in un Paese in cui ci sono ragazzi che rischiano di avere pensioni da fame, continuare a investire su chi già la pensione ce l'ha è un torto alle nuove generazioni. È proprio dentro quella filosofia che veniva detta di andare a raccogliere il consenso spicciolo dell'anno per anno e non costruire una prospettiva e una strategia.