Meloni a Sky Tg24: ora Italia decide se esiste Europa

A me pare che l'Italia non abbia chiaro qual è il suo potere contrattuale in questo momento. In questo momento Roberto noi decidiamo se esiste l'Europa, perché tutti capiscono che un'Europa senza Gran Bretagna e senza Italia non esiste più. Un'Europa senza Gran Bretagna e senza Italia è solo una grande Germania e una grande Germania schiaccia anche la Francia, e questo spiega la posizione molto, diciamo così, altalenante che la Francia, normalmente alleato di ferro della Germania, ha preso in questi giorni.