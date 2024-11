Non perseguo nessuno scontro con nessuno. Ho rispetto per le istituzioni di questa Repubblica ma devo poter fare il mio lavoro. Devo poter mantenere gli impegni che mi sono assunta col popolo italiano. Perché posso lavorare giorno a notte? Lo faccio. Posso rinunciare a tutto? L'ho già fatto. L'unica cosa alla quale io non rinuncerò è essere la persona seria che sono sempre stata.