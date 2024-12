Questione migranti, Il governo va avanti sui centri in Albania

"Funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del Governo italiano". Giorgia Meloni aveva preso un impegno davanti al popolo di Atreju, i centri albanesi dovranno funzionare a tutti i costi per tenere fede alla promessa la Premier ha presieduto un vertice per far riaprire i battenti agli hub che ospiteranno i migranti continuando a lavorare sulle cosiddette soluzioni innovative al fenomeno migratorio. Lo svuotamento dei centri è la conseguenza delle decisioni della Magistratura che ha imposto il ritorno in Italia dei migranti perché originari di Paesi ritenuti non sicuri. Scelta delle toghe che aveva contraddetto una circolare ministeriale che il Governo ha bypassato con un decreto ad hoc che deve essere approvato in via definitiva. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha indicato le competenze relative all'individuazione dei Paesi di origine sicura a livello nazionale, il vertice si legge in una nota di Palazzo Chigi "Ha ribadito la ferma intenzione di continuare a lavorare insieme ai partner UE e in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo. Al termine della riunione il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha partecipato in videocollegamento dal Kosovo ha ribadito che: "Sui centri in Albania andremo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani nel rispetto delle norme comunitarie, abbiamo avuto una sentenza della Cassazione che conferma la bontà delle scelte del Governo". Intanto il Consiglio dei Ministri ha avviato l'iter per la nomina di Vincenzo Carbone come nuovo Direttore dell'Agenzia delle Entrate a seguito delle dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. Il Leader di Italia viva Matteo Renzi ironizza "Sicuramente è più facile credere a Babbo Natale che all'utilità dei centri albanesi. Ormai però la premier si è incaponita". Per il Movimento 5 Stelle "Sull'immigrazione abbiamo visto il più grande fallimento del Governo", per Elly Schlein del PD: "L'Esecutivo va solo spot, Giorgia Meloni taglia la Sanità Pubblica e nega il salario minimo ma continua a insistere col fallimentare piano dei centri in Albania è rimasta solo lei a reputare più importante la propaganda elettorale rispetto alle condizioni materiali delle persone".