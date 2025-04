Mattarella: concentrazione poteri indebolisce democrazia

La cultura del Noi, vero antidoto alla concentrazione del potere. La sussidiarietà, principio e valore costituzionale da irrobustire per non indebolire la democrazia. Sergio Mattarella mette in guardia dai rischi per il bene comune derivanti dal prevalere del potere finanziario o dalla verticalizzazione stessa del potere. "Un modello che assicura spazi di autonomia, di partecipazione. È importante irrobustire il principio di sussidiarietà. L'alternativa sarebbe introdurre arbitrari criteri gerarchici o addirittura favorendo, di fatto, poteri separati dalla società o concentrazioni che indeboliscono l'impianto democratico". Parole quelle del Capo dello Stato che arrivano incontrando la Fondazione per la sussidiarietà di Giorgio Vittadini al Quirinale e ricevendo l'edizione 2025 dell'omonimo premio. Un chiaro e netto no alla polarizzazione tra poteri perché di contro la sussidiarietà lega istituzioni e cittadini. Non solo, il Presidente avverte sui pericoli che gli autoritarismi comportano innanzitutto per il libero associazionismo, per le organizzazioni sindacali e le autonomie locali, come avvenne dopo la Prima Guerra Mondiale per quei corpi intermedi, cioè che vivificano libertà e democrazia di un popolo con la loro semplice esistenza, dice. "Le autonomie territoriali e sociali sono con evidenza incompatibili con i regimi autoritari. E proprio la loro inibizione è spesso la cartina al tornasole di restringimento delle libertà". Identità plurali delle nostre comunità locali e sociali, che sono frutto del convergere delle persone verso mete comuni e che contribuiscono al bene comune, anche grazie, però, all'intervento del servizio pubblico. .