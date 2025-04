Bernini: 50 milioni per ritorno di ricercatori italiani

"Abbiamo messo 50 milioni un bando di 50milioni a disposizione dei ricercatori di ritorno. Apriamo il bando ti do questa notizia in diretta, apriamo un bando per ricercatori che hanno vinto delle borse molto prestigiose all'estero andati a studiare all'estero, noi facciamo un bando per farli tornare. Dopo che l'America disinveste noi strainvestiamo e mettiamo tanti fondi, per fare tornare non solo i nostri cervelli, ma anche i cervelli di coloro che credono nella ricerca e quindi la vengono a fare dove ci sono le infrastrutture giuste". .