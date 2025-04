Ho auspicato nella differente visione nota a tutti delle riforme, però che il dialogo continui in un'atmosfera di civile confronto, soprattutto tecnico. Abbiamo chiesto proprio la collaborazione dell'istituzione nazionale magistrati. Realisticamente sappiamo che ora non vi è spazio per cambiare la riforma costituzionale, questa andrà avanti, ma ce ne sarà moltissimo nel momento attuativo, dove io spero che il confronto non solo continui, ma venga potenziato. .