Fondi a ricerca, Parisi: no a nozze con i fichi secchi

La ricerca italiana ha avuto una grossa spinta in avanti col PNRR. Però il PNRR sta per finire e non si vede che cosa succederà nel futuro. La ricerca deve essere programmata in anticipo. Quindi è assolutamente necessario fare un piano a lunga scadenza per la ricerca italiana, se non verrà fatto staremo nei guai. Bisogna tirare fuori i soldi. Perché le nozze non si fanno con i fichi secchi. Poi bisogna fare un programma, dire quante persone verranno assunte, quante persone verranno sistemate, quali saranno gli impegni per la ricerca nei prossimi anni, i finanziamenti. .