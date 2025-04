Guerra dei Dazi, Molinari: Bisogna trattare bilateralmente con Trump

Quello che però l'Italia può fare ed è quello che la Lega chiede e che il governo farà, è di trattare bilateralmente con Trump. Ad esempio scopriamo che sui farmaci questi dazi non ci saranno, e per l'Italia, l'industria farmaceutica, è una industria importante della prima fonte di export. Quindi questo cosa vuol dire? Che trattando, si può su diverse merci andare a ottenere delle differenziazioni sui dazi che mettono loro. In questo senso qua, l'Italia deve avere un rapporto e deve trattare. È ovvio che l'Italia da sola non può mettere i dazi perché questa è una competenza europea. .