Guerra dei Dazi, Schlein: Giorgia Meloni ha fatto trovare il paese impreparato

Giorgia Meloni ha usato il condizionale fino a ieri, quindi ha fatto trovare il Paese impreparato davanti a questo disastro. Il governo Sanchez, già ieri, ha annunciato 14 miliardi di aiuti per le imprese, per le famiglie e per proteggerle dagli impatti e dalle conseguenze di questi dazi assurdi. Ci aspettiamo una risposta con una voce univoca europea, mirata, proporzionata, una risposta con la schiena dritta. Ci aspettiamo anche sul versante nazionale, un forte aiuto alle imprese, alle famiglie e i lavoratori che rischiano davvero grosso. .