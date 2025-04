Schlein: "Meloni impreparata sui dazi"

"Giorgia Meloni ha utilizzato il condizionale fino a ieri e ha fatto trovare il Paese impreparato di fronte a questo disastro". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein parlando della questione dazi a margine dell'assemblea di Autonomie locali italiane in corso a Perugia. "Il governo spagnolo ha annunciato 14 miliardi di aiuti per imprese e famiglie per proteggerli dagli effetti di questi dazi assurdi", ha aggiunto. "Ci aspettiamo una risposta con una voce univoca europea mirata e proporzionata. Una risposta con la schiena dritta", ha aggiunto. .