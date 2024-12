..a cominciare dal Giubileo del 2025 che sta per aprirsi e che vedrà impegnate tutte le componenti chiamate ad assicurare la piena sicurezza di questo evento straordinario. Grazie per il coraggio e la passione che profondete in ogni giorno. Lo stesso coraggio e la stessa passione che hanno spinto alcuni nostri servitori all'estremo sacrificio nello svolgimento del dovere. A loro va il nostro più commosso ed affettuoso ricordo e la nostra gratitudine.