Migranti, Bonafede: responsabilità va distribuita in Ue

Sapete che il Governo si è impegnato fin dall'inizio ad applicare con rigidità le norme relative all'immigrazione, ponendo all'attenzione dell'Europa come era stato fatto il tema del dell'immigrazione. Di un'immigrazione che va distribuita, in termini di responsabilità, in tutta Europa. Ogni volta noi abbiamo visto il Presidente del Consiglio attivarsi, andare a parlare con gli altri Premier proprio per affrontare tutti insieme la questione dell'immigrazione. Ogni volta il Governo si è sempre premurato di fare attenzione alla valutazione delle condizioni di salute delle persone che sono via via state coinvolte.