Mirabelli (PD): Riaprire attività in sicurezza

Riaprire avendo chiaro che le cose non possono ricominciare dal punto in cui le abbiamo lasciate, molte cose dovranno cambiare, bisognerà prendere molti accorgimenti per far lavorare in sicurezza, anche per divertirsi in sicurezza. C'è una Commissione di lavoro istituita dal Governo che sta studiando esattamente queste cose e credo che da questo punto di vista sia straniante il fatto che ogni mattina qualcuno debba dire la sua.