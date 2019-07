VIDEO Salvini, "comandante Sea Watch è una sbruffoncella"

Chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa Comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina di immigrati per dimostrare chissà cosa, pagata da chissà chi. Esiste un Governo in Olanda, si svegli. Esiste una Commissione europea, si svegli. Esiste qualcuno a Berlino che risponde delle Ong con nazionalità tedesca, facciano vedere che c'è. Non sbarca nessuno. A meno che qualcuno non si faccia carico subito di portare ad Amsterdam o a Berlino o a Bruxelles queste persone.