A 100 giorni dalla nascita del Governo, la maggioranza assoluta degli italiani ritiene che il Governo Draghi abbia finora fatto un buon lavoro. A dirlo il sondaggio realizzato da QuorumYouTrend per Sky Tg24, che attesta come il 50,6% degli intervistati giudichi positivamente l'attività del premier e del suo esecutivo. Il tema dell'economia e dei sostegni, insieme con la sanità, sono considerate le sfide decisive per i prossimi mesi. Centrale anche il capitolo delle riaperture, delle attività commerciali, soprattutto se sommato alla scuola, che invece scende insieme con l'immigrazione. Le priorità però cambiano molto anche in relazione al partito di riferimento degli intervistati. Tra gli elettori del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle la sanità è molto importante rispetto agli elettori di Fratelli d'Italia e Lega, mentre il rapporto risulta invertito se si guarda al tema dell'immigrazione. La centralità dei temi sanitari si riflette anche nel giudizio verso i singoli ministri, con Roberto Speranza che ha un'indice di apprezzamento più alto. Seguono Luigi Di Maio e Dario Franceschini. Al quinto posto della classifica il titolare dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Per quanto riguarda la valutazione dei leader, staccano tutti gli altri Draghi e Conte, con l'ex premier di poco sopra l'attuale. Se si guarda gli elettori dei vari partiti, Draghi riceve un apprezzamento trasversale. Molto forte nel PD, buono nella Lega e curiosamente più esteso tra gli elettori di Fratelli d'Italia, partito d'opposizione con il 33%, rispetto a quelli dei 5 Stelle. Giorgia Meloni con il suo 21,3% supera Matteo Salvini. A sinistra invece spicca Speranza, mentre l'ex segretario del PD, Nicola Zingaretti supera, seppur di poco, l'attuale segretario Enrico Letta. Guardando invece alle intenzioni di voto, la Lega resta il primo partito ma le altre principali forze non sono lontane.