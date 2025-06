2 Giugno, Mattarella auspica unità. Polemica su referendum

L'apertura dei Giardini del Quirinale, come da tradizione, conclude le celebrazioni per la festa della Repubblica, l'abbraccio all'Italia e del paese dei cittadini. Il capo dello Stato che si ferma, saluta, ringrazia i presenti, Sergio Mattarella auspica unità e concordia e dopo le parole ferme e decise sul conflitto a Gaza, rivolte al corpo diplomatico, ringrazia le forze armate, ricorda che l'Italia è dalla parte del diritto internazionale, ma ricorda anche come quel 02/06 di 79 anni fa il paese, con il referendum, scelse pace e libertà. Referendum di diversa natura, quello dei quesiti dell'otto e il 09/06 prossimi, oggi conteso e dibattuto, oggetto di polemiche. Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande che va difeso, amato e trasmesso, dice Giorgia Meloni, che poi, stimolata dai cronisti, quanto alla consultazione sul lavoro e cittadinanza, aggiunge: vado a votare, ma non ritiro la scheda è una delle opzioni. "Vado a votare e non ritiro la scheda". Reazioni e polemiche non si fanno attendere soprattutto dalle opposizioni inaccettabile l'invito al non voto tuonano i Dem, la premier prende in giro gli italiani, attacca Schlein. "Invece che rispondere alla nostra domanda la Presidente del Consiglio nel chiederle se è favorevole o contraria a contrastare la precarietà e migliorare la legge sulla cittadinanza, lei ha deciso di nascondersi". Duro il commento di Alleanza Verdi e Snistra con Angelo Bonelli, Meloni dice completa la lista dei sabotatori. Per Riccardo Magi di + Europa, dalla premier arriva un'indicazione furba e falsa e il leader Cinque Stelle Conte si dice indignato ma non stupito. rappresentanza delle associazioni del terzo settore, fasce deboli e fragili, all'insegna del sostegno e dell'uguaglianza, danno corpo al messaggio che da tempo porta avanti la presidenza della Repubblica. messaggio che da tempo porta avanti la presidenza della Repubblica. .