Almasri, online video in cui uccide un uomo per strada

Pochi secondi di immagini dei quali vi facciamo vedere solamente alcuni fotogrammi, a condividere il filmato è stato su X l' ONG Refuges in Libia. Nel video si vede un uomo indicato come Almasri, mentre in pieno giorno afferra per il collo a mani nude, un cittadino libico e lo percuote in strada. L'episodio sarebbe avvenuto a Tripoli, secondo quanto scrive l' ONG sul suo profilo, l'uomo sarebbe stato ucciso dall'ex capo della polizia libica ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Sull'originalità e l'attendibilità del filmato sono in corso approfondimenti anche degli apparati di sicurezza italiani, secondo fonti vicine alla Rada, alla milizia di Tripoli a cui appartiene il comandante libico, il video risalirebbe a tre o quattro anni fa e l'uomo non sarebbe morto. L'immagine finale del filmato risalirebbe poi a prima del 19 gennaio 2025, quando Almasri fu arrestato a Torino e poi rilasciato immediatamente e rimpatriato per ragioni di sicurezza nazionale. Un caso che ha scatenato polemiche e interrogazioni parlamentari con il Ministro Nordio, chiamato alle Camere e la Corte Penale Internazionale, che dopo aver chiesto chiarimenti all'Italia, ha aperto una procedura nei confronti del nostro paese. Intanto il video ha scatenato reazioni soprattutto da parte dei leader dell'opposizione. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo Governo ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, dice la segretaria DEM Elly Schlein, di immagini raccapriccianti parla il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. .