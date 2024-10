"Io credo che, il come dire, questo dibattito sulle cifre sia un dibattito sterile. Proviamo a dire con i soldi che cosa si riesce a cambiare realmente. E' veramente difficile decidere di fare uno sciopero, d'altra parte non tutti i colleghi aderiscono anche per ragioni morali, no, cioè per regioni etiche perché bisogna non assistere i pazienti, è un problema".