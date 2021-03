Astrazeneca, Meloni: assurdo 48h senza chiarimenti governo

Tutti ci rendiamo conto della complessità nella quale si è lavorato nella complessità e nella velocità con la quale sono stati autorizzati i vaccini. Le precauzioni sono fondamentali, il grandissimo fallimento dell'Unione europea, che conferma la sua incapacità di affrontare le grandi questioni con contratti stipulati con case farmaceutiche secretate, contratti capestro che non prevedevano obbligo alcuno per queste case farmaceutiche che non fosse fare del loro meglio, una roba che in diritto civile non si è mai vista. Chiaro. Per cui, con tutta la situazione estremamente complessa, trovo comunque sia francamente scandaloso aver passato 48 ore di totale indeterminatezza con chiaramente notizie di cronaca che spaventano i cittadini e con neanche un esponente del Governo italiano che si presentasse a dire la sua.