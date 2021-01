Berlusconi ricoverato nel Principato di Monaco

"Sono in buone condizioni di salute. Il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti, poco più che di routine posti dalla prudenza dei miei medici curanti." Così in una nota diramata nel pomeriggio di giovedì Silvio Berlusconi, 84 anni, rassicura tutti. Il fondatore di Forza Italia, è ricoverato qui al centro cardiologico del Principato di Monaco da lunedì scorso. Si trovava da qualche giorno nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, a una trentina di chilometri da Nizza quando ha accusato un malore. Lo ha subito raggiunto il suo medico personale Alberto Zangrillo, che dopo averlo visitato, ha deciso per il ricovero d'urgenza qui nel Principato di Monaco, non a Milano, perché non ha ritenuto prudente fargli affrontare un trasferimento così lungo. Circostanza questa che ha creato più di qualche preoccupazione. Berlusconi che già nel 2016 aveva subito un'operazione a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica, ha un problema cardiaco aritmologico, ha specificato Zangrillo, ma è stato lo stesso Cavaliere a tranquillizzare tutti. Non sono preoccupato per le mie condizioni, ma per quelle dei tanti italiani vittime del Covid e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima, ha dichiarato Berlusconi, facendo riferimento all'attuale situazione politica italiana. L'ufficio stampa di Forza Italia ha fatto sapere che Berlusconi sarà dimesso entro pochi giorni. Matteo Salvini, che gli ha telefonato, ha raccontato di averlo trovato sereno e di buonumore.