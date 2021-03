Bianchi a SkyTG24: lavoriamo per riportare tutti in presenza

È l'idea che si ricomincia e si ricomincia dalla scuola. La scuola non è l'ultima, ma è la prima a riaprire. Questo è il segnale che dovevamo dare e che abbiamo dato in maniera chiara e limpida. Anche nelle zone rosse, noi abbiamo detto che si torna in presenza, perché le scuole non sono mai state chiuse, abbiamo sospeso la presenza nelle zone rosse nel momento di maggior pericolo. Qui, noi abbiamo fatto tornare i bambini fino alla prima media e stiamo lavorando, fin da subito, per permettere anche agli altri tornare in presenza, quando saremo in una situazione in cui la pandemia permetterà a tutti di fare questo.