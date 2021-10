Biden al Papa: "Lei è il più grande combattente per la pace"

Stati Uniti e Vaticano, Casa Bianca e San Pietro, Biden e il Papa. Il primo presidente cattolico dopo Kennedy ha voluto dare grande risalto al colloquio con Bergoglio facendogli avere una durata inedita, un'ora e un quarto quando quello del Papa con Obama era durato 50 minuti e quello con Trump mezz'ora e poi un multilaterale con il segretario di stato della Santa Sede il cardinale Parolin. Orari allungati che hanno obbligato a rimandare di quasi un'ora l'incontro successivo fissato con il Presidente della Repubblica Mattarella. E Biden ha fatto un enorme riconoscimento al Papa argentino. "Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato." Nel colloquio privato prima della presentazione del seguito e lo scambio dei doni si è parlato di ambiente, lotta alla pandemia, migranti, libertà religiosa e del G20 ma non solo, il presidente cattolico favorevole all'aborto è ostacolato in patria da moltissimi Vescovi e da quella parte dell'elettorato cattolico che ha fatto della battaglia prolife la sua bandiera e parte dell'Episcopato preme per fare una dichiarazione che impedisca ai politici favorevoli all'aborto di prendere la comunione, ma il Papa fa a tutti loro lo sgambetto e dice a Biden di essere contento che da buon cattolico si accosti regolarmente all'Eucarestia. Un incontro segnato non solo dalla sua lunghissima durata, non solo dai temi fondamentali di discussione sul tavolo ma anche dalla straordinaria cordialità che si è registrata tra Biden e il Papa. Risate e scambio di battute tra i due quando Biden dona al Papa una medaglia con il simbolo dello stato del Delaware, dove era procuratore suo figlio morto per tumore dicendogli che il figlio sarebbe stato contento l'avesse il Pontefice, il presidente degli Stati Uniti aggiunge. "La prossima volta se lei la moneta non ce l'ha allora lei deve offrirmi da bere.".