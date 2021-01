Non siamo disponibili a nessun tipo di continuità che ha già dimostrato tutta la sua debolezza, per non dire peggio, ma siamo disponibili a discutere i contenuti con un nuovo eventuale Presidente incaricato che abbia un autorevole profilo europeista e riformatore in grado di raccogliere una maggioranza più ampia di quella attuale, magari coinvolgendo forze, quelle che al Parlamento europeo sostengono il lavoro della Commissione Europea guidata da Ursula Van der Layen.